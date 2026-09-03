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Erzincan'da Servise Götürülen Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Erzincan'da Servise Götürülen Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün fark edip yol kenarına çektiği araçta kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu.

Erzincan'da bakım için servise götürülen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bakım için servise götürülen otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken aracın motor kısmından duman yükseldiğini fark etti.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi. Motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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