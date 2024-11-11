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Erzincan'da Alkollü Araç Kullanımına Karşı Denetimler Artırıldı

Erzincan'da Alkollü Araç Kullanımına Karşı Denetimler Artırıldı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Özellikle akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullanan 2 sürücü yakalandı ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile asayiş ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Erzincan'da özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine alkol alıp araç kullanan sürücüler mercek altına alındı. Vatandaşlar, alkollü araç kullanıp kendi canlarının yanı sıra başka araç sürücülerini de tehlikeye düşürenlere tepki gösterdi.

Trafik ekipleri dün gece saatlerinde yaptıkları uygulamada, yasal sınırların üzerinde 100 ve 250 promil alkollü olarak araç kullanan 2 kişiyi yakaladı.

Alkollü araç sürücülerine gereken yasal cezai işlemler uygulanarak, sürücü belgelerine el konuldu, hastanede sağlık raporları alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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