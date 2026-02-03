Haberler

Çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan kişiler arasında hapis cezası bulunan firariler de yer alıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de yer aldığı şahıslar, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.Ç.,

Kasten Öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.A.,

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 7 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.,

Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K., İ.P. ve S.K.,

Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.,

Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.H.,

Kasten Yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.,

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan K.A. yer aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; toplam 75 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, adli para cezasına yönelik aranan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 15 şahıs olmak üzere toplam 44 kişi yakalandı.

Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı