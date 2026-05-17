Erzincan'da 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Erzincan'da apartmanın 4'üncü katından düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakyolu semtindeki Hamidiye Mahallesi 4. Etap TOKİ konutlarında yaşayan otizmli 14 yaşındaki Muhammed Efe V., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 4'üncü katından düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ERZİNCAN

