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İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıERZİNCAN Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanlı idaresinde ki 35 ADV 636 plakalı otomobil ile Özkan Aktaş idaresinde ki 16 AJD 947 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 35 ADV 636 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - 3. Sayfa

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