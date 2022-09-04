İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıERZİNCAN Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı ERZİNCAN Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanlı idaresinde ki 35 ADV 636 plakalı otomobil ile Özkan Aktaş idaresinde ki 16 AJD 947 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 35 ADV 636 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya Erzincan Tragger 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.