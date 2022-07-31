Erzincan haber | Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı Edinilen Erzincan gelişmesine göre Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı Erzincan'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuğuyla birlikte 24 AAT 485 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü bir anda aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracı yolun kenarına çeken sürücü çocuğuyla birlikte otomobilden indi. Bu sırada araç motor kısmından alev almaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Erzincan haber | Erzincan'da seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.