Erzin'de trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Erzin ilçesi Leçelik mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarına uçtu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

