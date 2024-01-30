Erzin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde bulunan samanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık alanında maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan samanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı samanlık alanında maddi hasar oluştu. - HATAY