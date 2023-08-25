Erzin'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, Mahmutlu Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu Murat Yıldız bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Mahmutlu Mahallesi'nde, Murat Yıldız (45) kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, Yıldız bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Yıldız'ı bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - 3. Sayfa