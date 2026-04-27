Erzin'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Hatay'da 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.C., Erzin ilçesinde yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.C., Erzin ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı