Ermenistan'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Ermenistan'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
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Ermenistan'da yürütülen terör operasyonu kapsamında muhalif Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli terör materyalleri ele geçirildi.

Ermenistan'da yürütülen terör operasyonu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Ermeni medyası, gözaltına alınanların muhalif Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi (Taşnaksutyun) üyeleri olduğunu belirtti.

Ermenistan'da polis, terör eylemi hazırlığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda uzaktan kumandalı elektrikli fünye ve parçaları, el bombası, el bombası fünyesi, barut, telsiz ve soruşturma açısından önemli sayılan çeşitli materyaller ele geçirildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınanlardan birinin hakkında terör eylemi hazırlığından dava açıldığı kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ermenistan medyasında yer alan haberlerde, gözaltına alınanların tamamının muhalif Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi (Taşnaksutyun) üyeleri olduğunu aktardı.

"İktidarı ele geçirme planı engellendi"

Öte yandan geçtiğimiz 25 Haziran'da muhalefetteki "Kutsal Mücadele" hareketinin lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, gözaltına alınmıştı. Ermenistan Soruşturma Komitesi, Galstanyan liderliğindeki "Kutsal Mücadele" hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme planları yaptığını belirtmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, 'kriminal oligarşik din adamlarının' Ermenistan'ı istikrarsızlaştırma ve iktidarı ele geçirme planını engelledi" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, 2020'de 44 gün süren savaşta Azerbaycan'a karşı kayıplar verdikten sonra iç politikada ağır baskıyla karşı karşıya kaldı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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