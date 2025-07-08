Ermenek'te Trafik Denetimleri Kaza Oranlarını Azalttı

Ermenek'te Trafik Denetimleri Kaza Oranlarını Azalttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde son 3 aydır yapılan yoğun trafik denetimleri, kaza oranlarında ciddi bir azalma sağladı. Motosikletli sürücülerin kask kullanma oranında artış gözlemlendi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde polis denetimleri kaza oranlarını azalttı.

Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince özellikle son 3 aydır devam eden yoğun trafik denetimleri sonuç vermeye başladı. Denetimler sonucu ilçede kaza oranlarında ciddi bir azalış olurken, motosikletli sürücülerin kask kullanma oranlarında artış yaşandı. İlçe merkezinin farklı noktalarındaki denetimlerde ekipler, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yazdı.

Yetkililer uygulamaların bundan sonra da devam edeceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.