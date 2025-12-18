Haberler

Jandarma'dan yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarma, kaçak alkol imalatı ve satışı yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda kaçak içki ve silah ele geçirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda kaçak ve el yapımı içkiler ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol ile imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde S.A. ile Gökseki köyünde M.D isimli şahısların ellerindeki kaçak ve el yapımı içkileri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısların ev ve araçlarında arama yaptı. S.A.'nın aracı ve bağ evinde yapılan aramada, 35 litre etil alkol, 18 litre viski, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 63 adet tabanca mermisi ele geçirildi. M.D.'nin ikametgahında yapılan aramalarda ise 17 litre etil alkol, 5 litre rakı, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet dürbün, 2 adet fosil, 2 adet define arama dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği buldu.

Gözaltına alınan iki şahıs hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KARAMAN

Haberler.com

