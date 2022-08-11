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Erkekler, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi

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Erkekler, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Sarıoğlan ilçesinde 200 kişinin katılımıyla, kadına yönelik şiddete karşı eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Sarıoğlan ilçesinde 200 kişinin katılımıyla, kadına yönelik şiddete karşı eğitim verildi.

Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde; Sarıoğlan Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim ve Kadına El Kalkamaz' temasında yaklaşık olarak 200 kişinin katılımıyla eğitim düzenlendi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıoğlan Jandarma Hisarcık Kayseri 3. Sayfa Haberler

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