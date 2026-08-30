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KKTC'de batan gemide 23 kayıp için büyük arama

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de batan katamaran tipi yolcu gemisinde kayıp 23 kişiye ulaşmak için Türkiye'den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru gönderildiğini açıkladı. Kurtarılan 2 çocuk yoğun bakımda takip ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin kayıp 23 kişiye ulaşabilmek için yoğun şekilde çalıştığını ifade ederek, "Türkiye'den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Girne'de katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. KKTC devletinin ilgili kurumlarının katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp 23 kişiye ulaşabilmek için çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti. Erhürman, "Bütün kolluk komutanlarımız burada, Deniz Kuvvetleri Komutanımız burada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da çok yoğun bir çaba gösteriyor. Türkiye'den 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter ve 6 deniz kuvvetleri unsuru bölgeye sevk edildi" dedi.

"İki çocuk takip amaçlı yoğun bakımda"

Arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra kurtarılan ve yaralanan kişilerin durumlarının da yakından takip edildiğini kaydeden Erhürman, yaralıların tedavi süreçlerinin KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından izlendiğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2 çocuğun yalnızca takip amacıyla yoğun bakımda tutulduğunu bildirdi.

Yakınlarından haber alamayan ailelere de seslenen Erhürman, bilgi almak isteyenlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığına ait iletişim hatlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Tufan Erhürman, mevcut verilerin şu aşamada bunlardan ibaret olduğunu ifade ederek, kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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