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Tekirdağ'da moloz yüklü kamyon devrildi

Tekirdağ'da moloz yüklü kamyon devrildi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde moloz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza dönel kavşakta meydana geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde moloz yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Kaza, Çevre Yolundan Sağlık Mahallesi'ne bağlanan dönel kavşakta dün öğleden sonra meydana geldi. Soner A. idaresindeki 34 AG 1947 plakalı hafriyat atığı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası yaralanan kamyon şoförü Soner A., çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyon kabininden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kamyon şoförü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon kasasından yol kenarına saçılan molozlar kepçe vasıtasıyla kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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