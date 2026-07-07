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Tekirdağ'da dar sokaklarda huzur uygulaması: Bin 338 kişi sorgulandı

Tekirdağ'da dar sokaklarda huzur uygulaması: Bin 338 kişi sorgulandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 'Dar Sokaklar Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1338 kişi ve 518 araç denetlendi, 2 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Dar Sokaklar Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında bin 338 kişi ve 518 araç denetlenirken, 2 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Velimeşe Mahallesi'nde "Bölgesel Dar Sokaklar Huzur ve Güven Uygulaması (Odak-4)" gerçekleştirildi.

1 Temmuz 2026 saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen uygulamaya 23 tim ve 69 personel katıldı. Toplam 9 farklı noktada yapılan denetimlerde 518 araç ile bin 338 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında 2 yoklama kaçağı tespit edilerek haklarında gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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