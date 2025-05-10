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Ergani'de 5 Gün Aradan Sonra Bir Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Ergani'de 5 Gün Aradan Sonra Bir Şahsın Cansız Bedeni Bulundu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer'in cansız bedeni evinde bulundu. Yakınları, koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan şahıs, evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den (80) 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi. Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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