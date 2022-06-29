Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve jandarma komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti. AA / Aykut Karadağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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