Haberler

Sağlık ocağının deposunda yangın paniği

Sağlık ocağının deposunda yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki 2'No'lu Sağlık Ocağı'nın deposunda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2'No'lu Sağlık Ocağı'nın deposunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler binaya sıçramadan söndürüldü.

Olay, Ereğli ilçe merkezinde bulunan 2 No'lu Sağlık Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağlık merkezinin depo bölümünde bulunan atık karton ve plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredeki pazar esnafı ve vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Maddi hasar oluştu Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, sağlık ocağının deposunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı