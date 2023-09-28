Ereğli'de kamp alanında ölü bulunan iç mimarın cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can'ın cinayetiyle ilgili güvenlik kameraları incelendi ve tutarsızlık tespit edilen 2'si taksici, 3 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can (32) soruşturmasında güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, olay sabahı ilçeye giriş çıkış saatlerinde tutarsızlık tespit edilen 2'si taksici, 3 kişiyi gözaltına aldı. S.A.,O.A. ve A.Y.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay, 10 Eylül'de, Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bartu Can'ın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan otopside Can'ın çenesinde mermi girişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphesi sebebiyle Bartu Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerleri arama köpeğiyle de arandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 3 şüpheli, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, 2 hafta boyunca hem bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı hem de çevre araştırması yaptı. Yapılan incelemenin sonunda olay sabahı ilçeye giriş çıkış saatlerinde tutarsızlık tespit edilen taksici A.Y. ve O.A. ile S.A. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.