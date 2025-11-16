Ereğli'de Genel Asayiş Denetimi Yapıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emniyet ekipleri genel asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Eğlence mekanları ve metruk binaların kontrol edildiği denetimlerde birçok kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde genel asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emniyet ekiplerince genel asayiş ve huzur uygulaması yapıldı. İlçe genelinde gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, metruk binalar ve çeşitli noktalar tek tek kontrol edildi.
Uygulama kapsamında çok sayıda kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerin, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa