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Ereğli’de çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu

Ereğli’de çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu
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Konya’nın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yüksekokulun arka kısmındaki ağaçlık alanda başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçedeki diğer yangın ise kapalı cezaevi arkasındaki kuru otların bulunduğu alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Adana-Konya Kara yoluna yakın noktada çıkan yangın nedeniyle yolda yoğun duman oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye ve yakındaki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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