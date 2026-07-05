Karadeniz Ereğli'de iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi Köseağzı mevkisinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı