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Karadeniz Ereğli'de iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi Köseağzı mevkisinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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