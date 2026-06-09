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Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden ultrason cihazı bile çıktı

Yabancı uyruklu sahte doktor yakalandı: Evinden ultrason cihazı bile çıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kendini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Evde muayenehane kurduğu belirlenen şüpheliden çok sayıda tıbbi cihaz, 20 koli ilaç ve 53 bin 550 TL ile 3 bin 880 dolar ele geçirildi. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin çalışması sonucu kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı, çok sayıda cihaz ile 20 koli ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alata Mahallesinde yabancı uyruklu M.B.'nin kendini doktor olarak tanıttığı ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi. Bu bilgiler üzerine şüphelinin adresine basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş oda ile çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirildi. Evden 1 oksijen cihazı, 1 ultrason cihazı ve aparatları, 1 randevu defteri, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme aleti, 2 koter cihazı, 1 sütur malzemesi, 2 kutu bistüri bulundu. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53 bin 550 TL ve 3 bin 880 dolara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.B. deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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