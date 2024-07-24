Erdemli'de sağanak ve dolu etkili oldu

Erdemli'nin yüksek kesimlerinde sağanak ve dolu etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçeye bağlı yayla köylerinden Aydınlar ve Sarıkaya'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağış bir süre sonra şiddetini arttırdı. İlerleyen saatlerde yer yer dolu yağışı da etki oldu. Yağış nedeniyle meyve ağaçları ile açıkta yetiştirilen sebze tarlalarında kısmen zarar meydana geldi.

Sağanak yağış geçişinin devam ettiği bildirildi.