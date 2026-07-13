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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Güzeloluk Mahallesi Karatespih mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 33 BCN 490 plakalı otomobil ile H.G. yönetimindeki 33 AAP 568 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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