Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Erdemli'de Haraç İsteyen 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Erdemli'de Haraç İsteyen 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, silahla tehdit ederek 500 bin TL haraç isteyen 5 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde silahla tehdit ederek 500 bin TL haraç isteyen 5 şüpheli polise suç üstü yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi silahla tehdit eden ve 500 bin TL isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmalarla 5 şüpheli belirlendi. Polisin teknik ve fiziki takibine alınan 5 şüpheli tekrar şantajla para istemek için müştekiye ait iş yerine geldiğinde suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Yağma ve Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek
img

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep
img

Dünyayı tedirgin eden rapor! Listenin başında 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı

Nurgül Yeşilçay'dan yıllar sonra Asmalı Konak itirafı
Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.