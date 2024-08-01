Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor

Erdek'teki orman yangınına 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları 100 personel ile beraber karadan ve havadan kapsamlı bir şekilde devam ediliyor.

Erdek'te, Mağratepe Mevkii olarak adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına yoğun bir şekilde karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol alma çalışmalarında; 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 9 araç, 4 helikopter ve 3 uçak kullanılıyor. Yangın toplam 100 personelin koordineli olarak çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışıyor.