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Erdek'te yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Erdek'te yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesiyle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ve yağmurun yardımıyla söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında yüksek gerilim hattına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Sığır Yolu Sokak'ta bulunan Tek Ağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sırasında yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle yangın çıkarken, bazı ağaçlar da zarar görerek kırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, etkisini sürdüren yağmurun da yardımıyla yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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