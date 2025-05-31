Erdek'te Tescilsiz Motosikletlere Sıkı Denetim

Erdek'te Tescilsiz Motosikletlere Sıkı Denetim
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Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan turizm sezonu öncesinde tescilsiz motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Gürültü kirliliği ve güvenlik riskleri nedeniyle çok sayıda motosiklet toplandı ve sürücülere cezai işlem yapıldı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan turizm hareketliliği öncesinde şehir merkezindeki tescilsiz motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları kazınmış motosikletler, çevreye verdikleri zarar ve güvenlik riskleri nedeniyle toplanıyor.

Son günlerde gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliği ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturan çok sayıda tescilsiz motosiklet bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi ve sürücülerine gerekli cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, bu sıkı kontrollerin ilerleyen günlerde devam edeceğini belirterek, yaz sezonunda daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, polis ekiplerinin bu uygulamasını desteklerken, trafikte huzur ve güvenin önemine vurgu yaptılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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