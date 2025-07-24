Erdek'te Park Ederken Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Erdek'te Park Ederken Takla Atan Araçta 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, park etmeye çalışan bir otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak arsaya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde park etmeye çalışan bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak arsaya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 35 NR 662 plakalı otomobil, sürücüsünün park manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsaya uçtu. Takla atan araçta bulunan iki kişi, kazayı kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda'nın öldürülmeden 1 ay önceki sesli mesajları ortaya çıktı: Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm

İlayda'ya yapmadıkları kalmamış! Sesli mesajları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.