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Erdek'te oto kurtarıcıdaki balık yüklü kamyonetin kasası koptu, balıklar yola saçıldı

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Erdek'te oto kurtarıcıdaki balık yüklü kamyonetin kasası koptu, balıklar yola saçıldı
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Erdek-Bandırma kara yolunda oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koptu. Yüzlerce kilo balık yola saçılırken araçta ağır maddi hasar oluştu, kazada can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi. Yüzlerce kilo balığın yola saçıldığı kazada, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.S. idaresindeki 10 E 1060 plakalı oto kurtarıcı üzerinde taşınan 10 ASL 086 plakalı balık yüklü kamyonetin kasası, henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola devrildi. Kasanın kopmasıyla birlikte kamyonette bulunan yüzlerce kilo balık kara yoluna saçılırken, araçta ağır maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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