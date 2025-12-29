Kapıdağ'da kayıp Elif Kumal için aramalara ara verildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için günlerdir sürdürülen arama çalışmalarına, havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanlarda jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekiplerin katılımıyla sürdürülen çalışmalar, gün boyu aralıksız devam etti. Gölette ve çevresindeki su kaynaklarında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen su altı aramaları da tamamlandı.

Arama çalışmalarına katılan Sadık Demir, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Elif Kumal'ın kaybolduğunu ilk kez pazar günü öğrendiğini belirterek, "Arkadaş beni Kapıdağ'ın girişinde gördü pazar günü saat 11 sularında. Kız arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Ben de 'hemen gidelim arayalım' dedim. 'Jandarmaya haber verdin mi' diye sordum. 'Vermedim' dedi. Sonra geldik Kapıdağ'a aramaya başladık. Ondan sonra hala arıyoruz yani şu an" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, arama çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılacağını bildirirken, Elif Kumal'ı gören ya da olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu. - BALIKESİR