Erdek'te Halit Yukay'ın Cansız Bedeni için Çalışmalar Sürüyor

Balıkesir'in Erdek açıklarında, deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor.

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamıştı. Günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmış, yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmişti. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Bugün itibarıyla özel ekipler bölgeye sevk edilirken, sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, deniz dibinden çıkarma işleminin özel bir kafes sistemiyle yapılacağını bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı (A-583) TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisiyle, sahil güvenlik botunun Marmara Denizi'nde sabitlenerek hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Erdek'in Kestanelik köyünde yaşayan balıkçı Coşkun Çavdar, "Köyümüzün tepesinden Halit Yukay'ın cenazesini çıkarma çalışmaları başladı herhalde. Savaş gemisi geldi. Sahil güvenlikler de yanında, muhtemelen onu çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de tepeden seyrediyoruz. Bakalım, inşallah çıkartırlar" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR