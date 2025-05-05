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Erdek'te Fırtına Dinlemedi: Hasta Tahliye Edildi

Erdek'te Fırtına Dinlemedi: Hasta Tahliye Edildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde olumsuz hava şartlarına rağmen sağlık ekipleri, Paşalimanı Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaşı güvenli bir şekilde tahliye etti.

Erdek'te fırtınaya rağmen hasta tahliyesi gerçekleştirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaş, olumsuz hava şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Erdek ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ arabalı vapur seferleri Pazartesi ve Salı günleri iptal edilmişti. Seferlerin durdurulmasına neden olan olumsuz hava şartlarına rağmen, Paşalimanı Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaş için 112 Acil Sağlık ekipleri devreye girdi.

Zorlu hava şartları altında yürütülen tahliye operasyonunda hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından güvenli şekilde adadan alınarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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