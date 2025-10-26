Haberler

Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu

Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu Haber Videosunu İzle
Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde denizde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu belirlenen cesedin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

  • Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
  • Ceset, Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi'ndeki İskele Meydanı'nda sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından tespit edildi.
  • Cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu belirlendi.
  • Mehmet Ali Özdemir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Olay, Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İskele Meydanı'nda denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Ekipler tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.