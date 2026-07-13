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Erdek'te denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Erdek'te denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Çuğra Sahili'nde denizde hareketsiz halde bulunan kişinin, emekli Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Bulut (51) olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Olay, Erdek ilçesi Çuğra Sahili'nde meydana geldi. Vatandaşların denizde hareketsiz bir kişiyi fark ederek, ihbarda bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin Esnaf Sanatkarları Ortaokulu'ndan emekli Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Bulut (51) olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin defnedileceği öğrenildi.

Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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