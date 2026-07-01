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Erdek'te uyuşturucu ve silah operasyonu

Erdek'te uyuşturucu ve silah operasyonu
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 29 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak etil alkol ele geçirildi. 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde son iki haftada 29 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler, sentetik ecza hapları ve kaçak etil alkol ele geçirildi, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik son iki haftada yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

6136 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 99 adet tüfek kartuşu, 754 adet tabanca fişeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda ise 10,35 gram bonzai, 37,90 gram esrar, 1 esrar öğütücüsü, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 76 adet sentetik ecza ile 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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