Erdek-Bandırma Karayolunda Trafik Kazası: Kamyonet Devrildi

Erdek-Bandırma Karayolunda Trafik Kazası: Kamyonet Devrildi
Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, beyaz eşyalar yola saçıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında, beyaz eşya yüklü bir kamyonet devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.30 sıralarında Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan 34 MZE 869 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan kamyonet yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, kamyonette bulunan beyaz eşyalar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarken, devrilen kamyonetin kaldırılması ve saçılan eşyaların toplanması için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
