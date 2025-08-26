Erdek Açıklarında Cansız Bedeni Bulunan İş Adamının Çıkarılması Ertelendi

Erdek Açıklarında Cansız Bedeni Bulunan İş Adamının Çıkarılması Ertelendi
Güncelleme:
Balıkesir Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cansız bedenin çıkarılması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Balıkesir Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Edinilen bilgilere göre, dalış ekipleri hazır bekletilirken, denizdeki sert rüzgar ve dalga nedeniyle planlanan çalışmaya başlanamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yaklaşık 68 metre derinlikte bulunan cansız bedenin çıkarılması için sabah saatlerinde hazırlık yapıldı. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG IŞIN (A-583) kurtarma ve yedekleme gemisi ile bir sahil güvenlik botu konuşlandırıldı. Ancak uygun dalış şartlarının oluşmaması nedeniyle operasyon ileri bir tarihe bırakıldı. - BALIKESİR

