Erciş'te trafik kaza: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsün kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erciş- Van karayolu üzerindeki balık bendi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 P 5394 028 plakalı minibüsün kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - VAN