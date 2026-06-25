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Erciş'te 20 ton saman yandı

Erciş'te 20 ton saman yandı
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Van'ın Erciş ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 ton saman yanarak kül oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaklaşık 20 ton saman yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Aşağı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Şabettin ve Vedat Yıldız'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevreyi sardı. Bölgeye Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın çevredeki evlere sıçraman söndürülürken, yaklaşık 20 ton saman yanarak kül oldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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