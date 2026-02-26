Haberler

Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Adilcevaz istikametine giden 41 AJK 418 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına takla attı. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
'Kız kardeşimle gördüm' dedi, sokak ortasında infaz etti

"Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı

Böyle kaza milyonda bir olur! Kendini bir anda buz gibi sularda buldu