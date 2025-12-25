Haberler

Erciş'te apartmanda yangın: 15 kişi dumandan etkilendi


Van'ın Erciş ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı.

Van'ın Erciş ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. 32 daireli apartmanda dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinin Vanyolu Mahallesi'nde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede alevleri söndürdü. Apartman sakinlerinden bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 15 kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

