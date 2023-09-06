Erbaa'da Arkadaşını Öldüren Şüpheli İfade Verdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Tuncay Erdoğar'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Cengizhan Şekerci'nin ifadesi ortaya çıktı. Şekerci, olay yerinde kendisine küfür edildiğini ve alkol şişesiyle kafasına vurduğunu, ardından yerden taş alarak vurmaya devam ettiğini söyledi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Tuncay Erdoğar'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci (35), ifadesinde, "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim" dedi.

Olay, 4 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Öldüğü belirlenen kişinin, başına taşla vurulduğu ve darbedildiği tespit edildi. Olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, cenazenin kardeşi Tuncay Erdoğar'a ait olduğunu teşhis etti. Polis, dün öğle saatlerinde şüpheli olarak Cengizhan Şekerci'yi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında pantolonunda kan lekeleri bulunan Şekerci ile Tuncay Erdoğar'ın eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştukları, ardından kavga ettikleri ortaya çıktı. İşlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Cengizhan Şekerci, ifadesinde, "Tuncay Erdoğar, olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim. Kanı görünce de korkup kaçtım" dedi. (DHA)