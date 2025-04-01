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EOKA'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Kıbrıslı Rumların Taşlı Saldırısı

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Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde, Lefkoşa'da 12 kişilik bir Kıbrıslı Rum grup, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan olmadı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde bir grup Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu'nda Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde 12 kişiden oluşan Kıbrıslı Rum grup, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi. Parkın batısından sivillere taş atan ve küfürler eden grup daha sonra bölgeden uzaklaşırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıda yaralanan olmadı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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