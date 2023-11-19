Enkaz kent Antakya'da sağanak etkili oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Hatay için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Antakya ilçesinde yağışlı hava gece saatlerinde başladı. Yağışlı hava gün içerisinde zaman zaman etkisini şiddetli olarak hissettirdi. Depremin etkisini hissettirdiği ve bir çok vatandaşın konteyner kentlerde yaşadığı Antakya'da geçici yaşam alanlarında herhangi bir olumsuzuluk yaşanmadı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.