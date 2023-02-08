Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş: Ekipler 2 çocuk ve 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş: Ekipler 2 çocuk ve 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Afet bilgisini alır almaz 30 personelle bölgeye giden Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de bölgede bir kişiyi daha sağ çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu sabah itibariyle Adıyaman merkezde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan 2 çocuk 1 kadın olmak üzere 3 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.