Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler...Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş 3. Sayfa Haberleri Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler. Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler... Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed'e elleri ile su içirdi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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